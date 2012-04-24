Актер Дмитрий Назаров ввязалсвя в драку, защищая жену

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24 апреля 2012, 09:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Супруга актера Дмитрия Назарова также актриса Ольга Васильева в минувшее воскресенье попала в ДТП, которое закончилось дракой. Васильева ехала на своем автомобиле "Рено" в сторону Таганской площади, но столкнулась с внедорожником "BMW X6".

Водитель джипа выскочил из машины и устроил разборку. Выяснение отношений дошло до рукоприкладства. Всю драку видела 12-летняя дочь актеров, пишет uznayvse.ru. Вскоре на место ДТП прибыли гаишники и муж актрисы, Дмитрий Назаров. У Ольги Васильевой подозревают сотрясение мозга.

Дело будут разбирать в суде. Обе стороны настаивают на том, что они пострадавшие и в аварии не виноваты. Адвокат Назарова предложил разрешить ситуацию при помощи денежной компенсации, но водителя "BMW X6" предложение не устроило.