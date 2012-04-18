Ставленник Голиковой не возвращает Тахчиди: продолжение тяжбы следует

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18 апреля 2012, 19:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

МНТК "Микрохирургия глаза" им. Фёдорова

В Москве очередной виток скандал вокруг фёдоровской клиники. Уже в среду на работу придут сразу два руководителя: действующий и прежний. Один из них в прошлом ноябре был назначен Минздравом, второй - сегодня восстановлен в должности.

Судебная коллегия Мосгорсуда в среду отменила решение Тверского суда Москвы, который отклонил иск Христо Тахчиди о восстановлении на работе, и приняла новое решение, удовлетворив требование истца. Ответчиком по иску выступало Минздравсоцразвития РФ, в ноябре 2011 года уволившее Тахчиди с должности главы учреждения. Однако по сообщению официального представителя ведомства, Минздравсоцразвития РФ подало кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Глава МНТК "Микрохирургия глаза" Александр Чухраев "не горит желанием" разговаривать с Христо Тахчиди, который заявил о своем намерении приступить к обязанностям руководителя клиники после решения Мосгорсуда о его восстановлении в должности.

"Если у него (Тахчиди) есть ко мне вопросы, я, конечно, ему отвечу, но я не являюсь его работодателем. Если он все-таки придет, я попрошу у него приказ Минздравсоцразвития о его назначении", - сказал Чухраев.

Он сообщил, что если получит приказ Минздравсоцразвития о своем увольнении, то тут же сложит все полномочия "без всяких забастовок и сборов подписей в свою поддержку".

Тахчиди в свою очередь заявил РИА Новости, что по-прежнему намерен в четверг к 8.30 мск прийти на работу в МНТК "Микрохирургия глаза".

"У нас высшей инстанцией является закон. Если суд вынес решение о моем незаконном увольнении, значит, это решение должно выполняться", - сказал Тахчиди. Он отметил, что закон на его стороне и в четверг он заявит о своих правах.

Напомним, 17 ноября стало известно, что министр соцразвития РФ Татьяна Голикова с позором уволила главу клиники имени Федорова Христо Тахчиди.

За талантливого хирурга-офтальмолога и руководителя заступились коллеги, пациенты и просто широкая общественность. В ноябре Тахчиди подал в суд иск о восстановлении в должности. В декабре Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность решения Голиковой. В феврале Тверской суд Москвы не удовлетворил иск бывшего главы МНТК "Микрохирургия глаза" Христо Тахчиди к минздраву о восстановлении на работе.