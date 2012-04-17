Актриса Мария Миронова вышла замуж за Алексея Макарова?

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17 апреля 2012, 13:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

skrasa.narod.ru

В Москве не так давно состоялась премьера новой картины Павла Лунгина «Дирижер», на премьере показалась и актриса Мария Миронова, которая бросилась обниматься с сыном Лунгина Иваном, с которым дружит.





Как пишет 7 d.org.ua , в светской тусовке обсуждается роман Мироновой с Алексеем Макаровым, сыном Любови Полищук.

Интересно, что на премьере фильма у актрисы было замечено обручальное колечко.