Актриса Мария Миронова вышла замуж за Алексея Макарова?
17 апреля 2012, 13:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве не так давно состоялась премьера новой картины Павла Лунгина «Дирижер», на премьере показалась и актриса Мария Миронова, которая бросилась обниматься с сыном Лунгина Иваном, с которым дружит.
Как пишет 7d.org.ua, в светской тусовке обсуждается роман Мироновой с Алексеем Макаровым, сыном Любови Полищук.
Интересно, что на премьере фильма у актрисы было замечено обручальное колечко.
ЕП