За кокаиновый след в крови остранён от работы глава минтранспорта в Красноярске

В Красноярском крае в среду 38-летний глава министерства транспорта Красноярского края Захар Титов отстранен от выполнения своих должностных обязанностей. Решение об этом принял губернатор края Лев Кузнецов.

Поводом для отстранения чиновника от должности стала информация о том, что накануне правоохранительные органы обнаружили у Титова следы наличия кокаина.

"По поступившей пока информации, до выяснения объективных фактов, я принял решение приостановить полномочия Титова. Дальше будем решать по реальным фактам, поступающим из соответствующих органов", - отметил губернатор, передает ИТАР-ТАСС.

"С другой стороны, надо дать человеку право заявить собственную позицию. И затем будем принимать управленческие решения", - подчеркнул Кузнецов.

Захар Титов родился в Красноярске 11 августа 1973 года. Закончил Кузбасский политехнический институт по специальности "Финансы и кредит" в 2006 году. С 29 апреля 2010 года губернатором Красноярского края Кузнецовым назначен на должность министра транспорта региона.