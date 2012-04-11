Новодворская разглядела что-то в наших Pussy Riot от комсомолок 20-го года

Недопустимо причислять невоспитанных "пуссиков", полуголых фемин или оппозиционеров с фаллосом к тем, кому была посвящена когда-то свеча за колючей проволокой - символ Amnesty International, заявила известная оппозиционерка Валерия Новодворская.

"Голос антисоветской России" выступила с резкой критикой неразбрчивости правозащитников, которые причислили к узникам совести участниц феминистской панк-группы Pussy Riot и им подобное.

"Знаменитая максима Вольтера "Ваше мнение мне глубоко враждебно, но за ваше право его высказать я готов пожертвовать своей жизнью" начинает обесценивать и делать смехотворной правозащитную деятельность", - утверждает Валерия Новодворская в статье "Узницы без совести" в интернет-газете Грани.ru.

По мнению "голоса антисоветской России", "нас несет вместо свободы в разные помойки, как в 20-е годы XX века, когда борцы с религией плевали в небо, приглашая Бога спуститься и им ответить, или сбивали колокола, а из храмов делали овощехранилища".

Валерия Ильинична разглядела что-то "в наших Pussy Riot от комсомолок 20-го года".

Она напомнила, что "из группы футуристов, шлявшихся по проспектам с морковками и в желтых кофтах, остался в памяти и в книгах один Маяковский, но не благодаря морковке, а из-за некоторых очень хороших и новаторских стихов".

"А вот Иосиф Бродский вообще с корнеплодами не ходил, но обрел и Нобелевку, и славу. Ибо был великим поэтом. Боюсь, что "пусси" руководствовались в храме Христа Спасителя теми же идеалами, которыми руководствовался Герострат, поджигая храм Артемиды Эфесской: тщеславием. Так что Вольтер как хочет, но я лично желаю употребить остаток своей жизни на защиту тех, кто сам защищает разумное, доброе, вечное, а не то мелкое, вредное, гадкое, ничтожное или даже исторически преступное, которое предлагает мне для правозащиты нынешний век: "Фемины", группа "Война", Pussy Riot, пикетчики у школ с сексуальными плакатами, Лимоновы и Удальцовы", - говорится в статье.

Новодворская призналась, что для нее "насилие и жестокость власти тошнотворны, но некоторые объекты, предлагаемые нам для правозащиты, тоже вызывают морскую болезнь".

"Одно дело скромная, чистая и самоотверженная Светлана Бахмина, мужественный стоик Василий Алексанян, с таким достоинством сносящие свой жребий честные бизнесмены Лебедев и Ходорковский, ставший в заключении борцом и диссидентом еще одни невиновный предприниматель Алексей Козлов. Другое дело – клон с украинских "Фемин", странный то ли рок, то ли панк-ансамбль Pussy Riot", - говорится в статье.

Валерия Ильинична категорически против уголовного преследования негодниц.

"Плохое воспитание и неуважение к богомольному народу, бестактность и эпатаж тянут не более чем 15 суток за хулиганство, причем мелкое. Наши инквизиторы озверели и станут куда большими преступниками, чем бедные шалуньи. Но это не значит, что их надо объявлять узницами совести. Совести у них как раз нет", - пишет знаменитая антисоветчица.

Новодворская упрекнула участниц панк-группы в откровенной глупости: "бороться с Путиным в храме Христа Спасителя так же уместно и концептуально, как бороться с ФСБ в Петербурге путем изображения фаллоса на Литейном мосту. Никогда не слышала, чтобы подобное заклинание помогало от чекистов".

Она считает, что участницам Pussy Riot после освобождения, "вопреки Пушкину, не надо устраивать радостную встречу и меч им отдавать. Просто не здороваться, пока не научатся себя вести в публичном месте".

"Не надо сравнивать невоспитанных "пуссиков", полуголых фемин или оппозиционеров с фаллосом с теми, кому была посвящена когда-то свеча за колючей проволокой - символ "Amnesty International", - сказано в статье.

Валерию Новодворскую откровенно раздражает, что "мы еще получаем от "пуссей" послания из тюрьмы, что они считают себя правыми.

"Шли бы бороться с Путиным в Кремль или к нему же на госдачу. Что, не пускают? А храм чем виноват? Да, храм – новострой, и мойка под ним ужасная, и РПЦ плохая, и патриарх далек от идеалов Христа, но ведь кто-то же ходит в этот храм кроме Медведева с женой и Собянина. Их-то за что обижать? А Христос разве не был диссидентом и узником совести? Он-то как раз был. И багаж у него – Евангелие. Сравните с глупыми виршами девиц. Так что я в пикет за них не пойду, и у здания суда не встану", - заявляет правозащитница.