В Москве задержан Георгий Зарандия - вор в законе Гия Гальский

В Москве задержан Георгий Зарандия, известный вор в законе, в криминальном мире под кличкой Гия Гальский. Суд заключил под стражу задержанного 33-летнего вора в законе Георгия Зарандия, уроженца села Набакеви Гальского района Абхазии.

При задержании Зарандия предъявил поддельный паспорт РФ на имя Краснова Юрия Владимировича. При досмотре у него было найдено четыре грамма гашиша. По данным ГУМВД РФ по Центральному федеральному округу, Зарандия - ранее судимый, находившийся в российской столице без определенного места жительства.

По данным следователей, в Москве Зарандия контролировал преступные группировки, промышляющие квартирными кражами, и так называемых "борсеточников". В статусе "вора в законе" Георгий Зарандия находится не так давно.

По оперативной информации, задержанный был "коронован" летом 2011 года на территории Калужской области братьями Гелой и Гизо Кордава, Владимиром Жураковским (Вова Пухлый), Мерабом Мзарелуа и Роландом Гегечкори".



Возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа и незаконном хранении и перевозке наркотических средств. Максимальная санкция - лишение свободы сроком на три года.