Сбой движения поездов произошел на Калужско-Рижской линии метрополитена

Сбой в движении поездов произошел в Москве на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Пассажиров высадили из поезда, следующего в сторону станции "Калужская", на станции "Новые Черемушки".

По словам очевидцев, всех пассажиров по громкой связи попросили покинуть поезд. Работник метрополитена сообщил, что "в тоннеле обнаружено задымление", передает Интерфакс.

Официального подтверждения этой информации со стороны представителей Московского метрополитена пока нет.

По последним данным, возгорание произошло на станции "Коньково". Данных о пострадавших нет. Возгорание уже потушено. Сейчас она работает в обычном режиме. Состав, где был пожар, отправлен на запасной путь.