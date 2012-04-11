Врач-гинеколог разгромил автосалон на Дмитровском шоссе - нервы

В Москве врач-гинеколог одной из столичных больниц, сорвался и разгромил автосалон на Дмитровском шоссе. Инцидент произошел 7 апреля в разгар рабочего дня.

Внедорожник «Сузуки Гранд Витара», за рулем которого находился гинеколог, через стеклянную витрину влетел в салон. Он газовал так, что его джип превратился в груду искореженного металла, а салон - в руины.

Надо сказать, людей в автосалоне в этот час было немало. К счастью, никто из них не пострадал. Но в результате происшествия в самом автосалоне оказались разбиты три новых автомобиля марки «Ниссан», стена-витрина, стойка кассы и кабинеты менеджеров. Охранники пытались вытащить водителя, но дверь внедорожника оказалась заперта.

Они разбили стекло и вытаскивали невменяемого водителя через окно. По словам очевидцев, мужчина отчаянно вырывался и пытался сбежать. Сотрудники службы безопасности салона связали ему руки и держали до прибытия полиции. Мужчина кричал, что он врач, у него проблемы и двое маленьких детей. Он просил о помощи, чтобы кто-нибудь вызвал полицию, пишет «Твой день».

Установлено, что мужчина действительно является врачом-гинекологом. В полиции он объяснил: «Мне позвонили из автосалона и сказали, что машина готова. Я приехал и меня три часа футболили от менеджера к менеджеру». По словам 41-летнего владельца «Сузуки» Михаила К., накануне он провел несколько тяжелых операций, нервы были на пределе, поэтому он и сорвался.