НАК соврал: никто не хотел умирать, расстреляны не шахиды, а рабочие

В Ингушетии на минувшей неделе спецназовцы по ошибке убили трёх рабочих местного кирпичного завода, признал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Однако местный Национальный антитеррористический комитет 3 апреля публично объявил погибших шахидами, извратив факты.

Инцидент произошёл вечером 3 апреля в столице Ингушетии. Бойцы ФСБ и МВД республики на улице в Назрани попытались остановить и заблокировать автомобиль. Сидевшие в ней люди начали стрелять. Ответным огнем спецназ буквально изрешетил машину.

Внутри обнаружили пять тел. Кроме двух известных правоохранительным органам боевиков - братьев Салмана и Джунейды Гардановых, в авто ехали еще трое рабочих местного кирпичного завода: 24-летний экскаваторщик Салаутдин Муружев, 56-летняя укладчица Зина Вельхиева и 30-летний лафетчик Шамсудин Гарданов.

В этот же день через час местный Национальный антитеррористический комитет объявил, что на телах убитых рабочих были обнаружены пояса шахидов. "АН" писали, что 3 апреля НАК сообщил, что в Ингушетии предотвращен двойной теракт с участием смертников.

Родственники погибших были возмущены этой информацией. По их словам, рабочие сели в автомобиль по предложению братьев Гардановых, которые согласились подбросить их до дома.

Отвечать за гибель мирных жителей пришлось властям республики. На похороны пришли секретарь Совбеза Ахмед Котиев, начальник Назрановского ГОВД Магомед Янов и председатель местного муфтията. Родственникам рабочих вручили по 100 тысяч рублей компенсации.

"9 апреля глава республики Юнус-Бек Евкуров встретился с родственниками Салаудина Муружева, Зины Вельхиевой и Шамсудина Гарданова, убитых 3 апреля с.г. в Назрани в результате проведения сотрудниками УФСБ РФ по Республике Ингушетия спецмероприятий по задержанию активных членов НВФ", - сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

В ходе встречи глава республики подчеркнул, что эти люди стали жертвами спецоперации по нейтрализации Салмана и Джунейда Гардановых, которые готовили теракты на территории Ингушетии, что подтверждается наличием в их машине взрывчатых веществ.

"О причастности ваших родственников к НВФ информации нет. Никто их не называет боевиками или смертниками. Причину их нахождения в машине вместе с бандитами выясняют следственные органы. Одна из главных версий – та, что братья Гардановы, являясь членами НВФ, использовали их как прикрытие для перевозки взрывчатых веществ", - отметил Евкуров.

"Глава Ингушетии Ю.Евкуров довёл до родственников, что в течение текущей недели он еще раз встретится с близкими родственниками убитых, а уже 20 апреля они смогут провести первую встречу с представителем прокуратуры республики и узнать, как продвигается следствие", - говорится в сообщении.

При этом глава республики отметил, что силовики не могут работать "в белых перчатках" и что погибшие сами могли избежать гибели, поскольку знали, к кому садятся в машину.

На самом деле, убийство мирных жителей спецназовцами было спровоцировано боевиками, и врядли кого-то из них накажут за выполнение служебного долга с чудовищной ошибкой.

Тем не менее, никем не было сказано, какие меры будут предприняты к сотрудникам местного Национального антитеррористического комитета, распространившим информацию о найденных на телах погибших поясах смертников.