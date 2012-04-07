Школьницы, жестоко избившие девочку в Гусеве, ответят по закону

В Гусеве Калининградской области подростки, избившие девочку-инвалида свою сверстницу помирились. Они сказали, что раскаиваются в содеянном. Но 14-летние школьницы, жестоко, до полусмерти избившие Лену Сухорукову, ответят за свой поступок перед законом.

Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Ранее полицейские, ссылаясь на юный возраст девушек, бывших подругу, отказали в возбуждении уголовного дела.

Трагедия произошла в городе Гусев во время весенних каникул. Две школьницы избивали ногами свою подругу. На мобильный телефон это снимали их приятели. Школьницы сами выложили видео своего преступления в Интернет. На снятых ими видеокадрах видно, что Лену бьют жестоко и долго. О том, что у девочки инвалидность, мстительницы знают. Но это их не останавливает, а мольбы о пощаде малолетних извергов лишь раззадоривают, передает Вести.ру.

Одна из участниц ролика, 14-летняя Дарья Горячевская, заявила "Русской службе новостей", что избила сверстницу за то, что та "наговаривала очень много" на семью девушки.

Сейчас с пострадавшей работают психологи и врачи. А следователи выясняют, почему полицейские не сразу же возбудили уголовное дело.

Начальник УМВД России по Калининградской области Евгений Мартынов пояснил: "На момент совершения противоправного деяния подростки, избившие потерпевшую, не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в связи с чем было принято законное решение об отказе в возбуждении уголовного дела".

Официальный представитель СКР Владимир Маркин напомнил, что уголовная ответственность за совершение этого преступления наступает с 14 лет.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астаховв заявил, что необходимо наказать виновных в этом жестоком избиении.