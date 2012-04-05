В Перми Свердловский районный суд в четверг отклонил исковое заявление о возмещении морального вреда жителю города, оскорблённому публичным высказыванием лидера ЛДПР Владимира Жириновского о "дебильном" и "тупом" населении Урала.

Гражданин Петров А.Н. подал иск о защите чести и достоинства в Свердловский районный суд города Перми в конце февраля, требуя возмещения морального вреда от Жириновского и пермского издания газеты "Комсомольская правда", которая цитировала слова главы ЛДПР.

Петрова оскорбили высказывания, сделанные Жириновским в интервью каналу "Совершенно секретно".

Помимо Петрова, схожие иски к Жириновскому подали несколько других жителей Урала, передает Би-Би-Си. В частности, пермский суд, отклонивший заявление Петрова, принял еще два схожих исковых заявления.

Напомним, в начале года лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью каналу "Совершенно секретно" низко оценил интеллектуальные способности президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, объяснив это их провинциальным происхождением.

"Как бы я не любил деревенскую идиллию, там нельзя среди кур и индюков стать высокообразованным человеком, - сказал Жириновский. - Деревня всегда отупляет. Дорога, разбито все, коромысло, телега, бабы, самогон...".

В начале видеоролика, обнародованного на YouTube, Жириновский заявляет, что "строители – самые тупые". По его словам, "стройка отупляет человека". Он объясняет это тем, что на стройку берут кого угодно, в том числе людей из мест лишения свободы. Тот факт, что Борис Ельцин также работал на стройке, по мнению лидера ЛДПР, также свидетельствует о "тупизне" первого президента России.

"Ельцин – тупой не только потому, что строитель, – уточняет Жириновский. – Урал, Урал, Урал! Там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга – это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту – он тупой, до упора". "Это не Ленинград, не Саратов. Я же объехал всю страну. Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет. И там родился Ельцин", – заявил Жириновский.

Пресс-секретарь Жириновского Игорь Рыжов в разгар скандала назвал появление интервью в эфире "стандартной провокацией, неотъемлемым атрибутом черного пиара накануне важных выборов". Запись, которую "Совершенно секретно" показал в январе 2012 года, была сделана в 2001 году, сообщил Рыжов, но Жириновский никогда не говорил плохого об избирателях.

"По сути высказывания имелось в виду отношение к экс-президенту России Борису Ельцину. Все остальное – чистейшей воды фальсификация. Технические средства сейчас это позволяют", - сказал Рыжов.

Лидер ЛДПР известен своим неоднозначными жестами и высказываниями. Во время президентской кампании 2012 года активное обсуждение вызвал агитационный ролик Жириновского, в котором тот бьет хлыстом осла.

Напомним, Жириновский получил 6,22% голосов на выборах президента - четвертый результат после премьер-министра Владимира Путина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и самовыдвиженца Михаила Прохорова.