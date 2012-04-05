Генпрокуратура РФ: вице-губернатора Ленобласти Исмагилова уволили за дело

Вице-губернатора Ленинградской области Рашида Исмагилова освободили от должности после прокурорской проверки в связи с занятием бизнесом, сообщила в четверг Генпрокуратура. Ранее сообщалось, что добровольная отставка Исмагилова вызвана его собственным желанием сосредоточиться на научной и общественной работе.

"Установлено, что в нарушение действующего законодательства вице-губернатор Ленинградской области Рашид Исмагилов, занимая государственную должность, одновременно являлся президентом и председателем правления Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и участвовал в управлении хозяйствующим субъектом, который занимается предпринимательской деятельностью", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ на ведомственном сайте.

Кроме того, Исмагилов предоставил в кадровую службу правительства Ленинградской области неполные сведения о полученных доходах за 2010 год в отношении себя и своей супруги.

"В целях устранения допущенных нарушений прокурор Ленинградской области внёс представление на имя губернатора региона с требованием об устранении нарушений и решении вопроса о возможности замещения чиновником государственной должности Ленинградской области одновременно с должностью президента и председателя правления торгово-промышленной палаты", - говорится в сообщении.

"АН" писали, что 20 марта вице-губернатор Ленинградской области – руководитель представительства правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации Рашид Исмагилов освобождён от занимаемой должности распоряжением губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова.