Трое уроженцев Абхазии задержаны после драки в клубе в Москве

В Москве массовая драка накануне произошла в клубе «Б-2» на улице Большая Садовая, дом 8.Три молодых человека были госпитализированы с ножевыми ранениями.

В полиции уточнили, что три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями и другими травмами.

Один из пострадавших после оказания помощи сбежал из больницы. Еще трое молодых людей - уроженцы Абхазии - задержаны за участие в драке, передает РИА Новости.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Проводятся оперативно-следственные действия.