В Подмосковье зверски избита журналистка

В Подмосковье неизвестные жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Двое злоумышленников напали на нее с подругой накануне около полуночи, когда они возвращались домой.

В своем "Фейсбуке" правозащитный журналист Елена Милашина написала: «Били зверски, выбили зубы, на висках шишки, ногами, кулаками – в лицо и по голове». Преступники ограбили подруг, передает "Эхо Москвы".

Журналистка возмущена, что полиция бездействовала. Подъехавший патруль не оказал никакой помощи. Корреспондент "Новой газеты" рассказала, что их с подругой "отбили" у нападавших три девушки, оказавшиеся поблизости, а полицейские ехали более часа. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.