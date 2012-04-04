Полковнику не до шуток, хоть и произошло это 1 апреля

В Петербурге у 57-летнего советника председателя Комитета по инвестициям и стратегическим объектам пропало удостоверение полковника ФСБ. Об этом сотрудник сразу двух ведомств накануне сообщил в полицию Петроградского района.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», пропажа удостоверение на имя начальника отдела УФСБ была обнаружена полковником 1 апреля около 18 часов у дома 35 по Большому проспекту П.С. При этом противоправных действия в отношении «силовика» не совершалось.