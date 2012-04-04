В Петербурге уроженец Азербайджана пытался всучить взятку инспектору ГИБДД

В Петербурге накануне в 18:55 сотрудниками ГИБДД у дома 7 по Богатырскому проспекту, в рамках операции «Пешеходный переход» за нарушение статьи 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) была остановлена автомашина ВАЗ-21053 под управлением 57-летнего уроженца Азербайджана.

Во время составления административного протокола приезжий с Кавказа стал предлагать автоинспектору, капитану полиции, деньги.

Приподняв фуражку на голове офицера, нарушитель небрежно сунул 500 рублей и нахлобучил головной убор обратно, сообщает АН «Оперативное прикрытие».Взяткодатель задержан.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.