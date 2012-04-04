В Петербурге участковый терапевт выписывала больничные за деньги

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему врачу Рите Шикуновой.

Она признана виновной в совершении получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.

Судом и следствием установлено, что Шикунова, будучи врачом-терапевтом Городской поликлиники № 28, 15 июля 2011 года получила взятку от местной жительницы за оформление ей листка нетрудоспособности. 19 июля того же года Шикунова получила взятку от той же женщины за продление больничного, после чего была задержана сотрудниками полиции УМВД России Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Приговором суда Шикуновой назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев со штрафом в размере 40 тысяч рублей.