Главного гаишника Рязанской области задержали за взятку в 500 тыс. рублей
3 апреля 2012, 16:16 [ «Аргументы Недели. Рязань» ]
В Рязани во вторник задержали начальника управления ГИБДД по Рязанской области Александра Алфосова и его подчиненных по подозрению в получении взятки.
Выявить коррупционное преступление удалось благодаря совместным мероприятиям главного управления собственной безопасности МВД и рязанского управления ФСБ.
По данным источника РБК в правоохранительных органах региона, сумма взятки составила 500 тысяч рублей.
"АН" сообщали, что в Рязани спецслужбы проводят обыск в кабинете начальника управления ГИБДД по Рязанской области Александра Алфосова.
В ближайшее время в отношении подозреваемых могут быть выдвинуты обвинения. Материалы доследственной проверки направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.