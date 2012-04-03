Главного гаишника Рязанской области задержали за взятку в 500 тыс. рублей

В Рязани во вторник задержали начальника управления ГИБДД по Рязанской области Александра Алфосова и его подчиненных по подозрению в получении взятки.

Выявить коррупционное преступление удалось благодаря совместным мероприятиям главного управления собственной безопасности МВД и рязанского управления ФСБ.

По данным источника РБК в правоохранительных органах региона, сумма взятки составила 500 тысяч рублей.

"АН" сообщали, что в Рязани спецслужбы проводят обыск в кабинете начальника управления ГИБДД по Рязанской области Александра Алфосова.

В ближайшее время в отношении подозреваемых могут быть выдвинуты обвинения. Материалы доследственной проверки направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.