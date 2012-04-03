В Петербурге обокрали меховое ателье
3 апреля 2012, 15:33 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Приморском районе обокрали ателье по ремонту и пошиву меховых изделий индивидуального предпринимателя Зубарян, расположенное в доме 30, корпус 1 по Комендантскому проспекту.
Как собщает АН «Оперативное прикрытие», преступники проникли в помещение ателье в период с 20 часов 1 апреля до 11:30 утра 2-го через подвал, разобрав часть пола и стену туалета. Из ателье похищены меховые изделия и шкуры пушных зверей. Сумма ущерба устанавливается.
На место преступления выезжала кинолог с собакой, но след злоумышленников взять не удалось.