Дело возбуждено по факту исчезновения в Челябинске 10-летней Ани Большаковой

В Челябинске следственным управлением СК по Челябинской области по факту исчезновения 10-летней девочки Ани Большаковой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Старший помощник руководителя СУ СК по региону Владимир Шишков, сообщщил, что у следствия есть все основания предполагать, что школьница стала жертвой преступления. Подробностей в интересах следствия он раскрывать не стал.

"АН" сообщали, что в Челябинске пропала накануне 10-летняя школьница Аня Большакова. В понедельник утром девочка ушла в школу, расположенную в Советском районе города. После школы ее видели, но домой она так и не вернулась.

В настоящее время проводится осмотр последних мест пребывания девочки, допросы учителей школы, соседей и одноклассников девочки.

Ориентировки с приметами разосланы по всем райотделам полиции и СМИ: "На вид девочке 9-10 лет, худощавого телосложения, волосы светло - русые, глаза карие. Одета в пуховик голубого цвета, розовые колготки, сапоги черного цвета, при себе имела школьный ранец розового цвета".

Всех, располагающих какой-либо информации о местонахождении ребенка, просят обращаться в дежурную часть полиции Челябинска по телефонам 2677-704, 2677-707, 2650-200 или 02.