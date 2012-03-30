Как забеременеть и продлить эрекцию учат школьные сайты Воронежа

На сайтах ряда средних учебных заведений Воронежа размещена недетская реклама - посетителям сайта предлагается узнать о том, как увеличить грудь, избавиться от лишних килограммов и продлить удовольствие от секса.

Подобную рекламу обнаружили родители одного из учеников средней школы №12 Воронежа, попытавшись просмотреть оценки своего ребенка в электронном дневнике: посетителям предлагалось узнать о способах увеличения груди и сбросить лишний вес. Подобная реклама размещена на сайте, например, гимназии №5 и средней школы №15.









В соответствии с требованиями федерального закона "Об образовании", вступившими в силу с 1 января 2011 года, каждая школа обязана иметь свой сайт. Но знаний и умений педколлектива школ не хватает, чтобы защитить школьные сайты, либо кто-то злостно эксплуатирует эти площадки, отмечает ИА REGNUM. А никто из образовательных чиновников не удосужился проверить за год, что, собственно, размещено на их страницах.

Копеечная экономия и некомпетентность функционеров от образования привели к ситуации, которую иначе, чем покушением на нравственность учащихся, и не назовешь.