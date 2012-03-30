В Москве неизвестные убили бизнесмена Георгия Олихвера

В Москве накануне вечером убит бизнесмен Георгий Олихвер. Около 23:30 мск предприниматель подъехал на своем автомобиле "Мерседес-Бенс" к шлагбауму в гаражном кооперативе N2 в районе дома 11, по улице Шипиловская.

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что когда 42-летний Георгий Олихвер вышел из автомобиля, из припаркованного рядом внедорожника раздались выстрелы, передает Интерфакс.

В результате полученных ранений бизнесмен скончался на месте. Джип с преступниками с места происшествия скрылся.