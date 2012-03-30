В Москве неизвестные убили бизнесмена Георгия Олихвера
30 марта 2012, 07:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве накануне вечером убит бизнесмен Георгий Олихвер. Около 23:30 мск предприниматель подъехал на своем автомобиле "Мерседес-Бенс" к шлагбауму в гаражном кооперативе N2 в районе дома 11, по улице Шипиловская.
Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что когда 42-летний Георгий Олихвер вышел из автомобиля, из припаркованного рядом внедорожника раздались выстрелы, передает Интерфакс.
В результате полученных ранений бизнесмен скончался на месте. Джип с преступниками с места происшествия скрылся.