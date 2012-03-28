Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в среду резко усомнилась в правдивости доклада главы Рослесхоза Виктора Маслякова о лицензировании организаций, занимающихся пожаротушением и заявила всем присутствующим на "правительственном часе" в Совфеде, что статью 287 пора начать применять.

Председатель Совфеда поинтересовалась у главы Рослесхоза, как идет работа по принятому в январе 2012г. постановлению о лицензировании организаций, занимающихся пожаротушением, и сколько предприятий уже получили данные лицензии.

Глава Федерального агентства лесного хозяйства РФ сообщил, что заявки уже подали организации всех субъектов РФ. При этом 70% лицензиатов уже получили лицензии. Слова Маслякова вызвали негодование Матвиенко.

"Я смею усомниться в вашей информации. Я прошу комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проверить эти данные и в течение двух дней предоставить мне объективную информацию", - сказала Валентина Матвиенко, передает РБК.

"Если руководитель Рослесхоза дезинформирует Совет Федерации, тогда мы сделаем соответствующие выводы. Постановление было принято в конце января, а вы утверждаете, что 70% уже получили лицензии. Я думаю, что вы нас дезинформируете. Однако если я ошибаюсь, я принесу вам извинения", - заключила спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко также предложила верхней палате активно пользоваться статьей УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за предоставление должностным лицом недостоверной информации сенаторам.

"Мы должны пользоваться этим правом, если хотим, чтобы нас уважали", - сказала она на заседании Совета Федерации.

Матвиенко не исключила, что эта статья может быть применена в ближайшее время и в отношении руководителя Федерального агентства лесного хозяйства РФ Виктора Маслякова.

Отметим, что ст. 287 Уголовного Кодекса РФ об отказе в предоставлении информации ФС РФ или Счетной палате предусматривает ответственность лица, занимающего государственную должность, за предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совфеду в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.