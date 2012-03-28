Решение Тверского суда, который обязал актрису Чулпан Хаматову и ИД "Коммерсантъ" выплатить благотворительному фонду "Федерация" 2 млн рублей по иску о защите чести и достоинства в среду Мосгорсуд признал законным.

Кассационная жалоба ответчиков, таким образом, была отклонена, сообщили РБК в суде.

"АН" писали, что фонд "Федерация" подал в суд на издательский дом и актрису из-за статьи "Владимиру Путину испортили песню", опубликованной в марте 2011 г. в газете "Коммерсантъ". В ней Чулпан Хаматова, по мнению истцов, дала негативную оценку деятельности фонда, который в конце 2010 г. устроил благотворительный концерт с участием мировых звезд и лично Владимира Путина.

Средства, собранные организаторами этого мероприятия, так и не дошли до больниц, которым предназначались деньги. Внимание общественности к этой проблеме привлекла мать одной из больных раком девочек Ольга Кузнецова. Фонд в ответ заявил, что благотворительный бал устраивался не с целью сбора средств, а для привлечения внимания к проблемам больных детей, а также клиник, в которых они проходили лечение. После скандала деньги на счета этих больниц все же были переведены.

Тверской суд столицы в августе частично, а в октябре 2011 г. полностью удовлетворил иск "Федерации" и обязал газету напечатать опровержение слов о том, что попечители фонда "имеют сомнительную репутацию". Суд также постановил взыскать с ответчиков по 1 рублю в качестве моральной компенсации.

Сама Чулпан Хаматова ранее заявляла, что подобной ситуации не возникло бы, если бы информация о деятельности "Федерации" была открытой.

По словам актрисы, если одному благотворительному фонду разрешат скрывать данные о своих доходах, это негативно скажется на благотворительности в целом. В ИД "Коммерсантъ", в свою очередь, заявили, что требования фонда "надуманны" и являются лишь способом привлечения внимания.

Напомним, 10 декабря в Ледовом дворце Петербурга прошел благотворительный концерт, организованный фондом "Федерация". В мероприятии приняли участие всемирно известные актеры – Шерон Стоун, Кевин Костнер, Моника Белуччи, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути, Жерар Депардье и др.

Концерт посетил премьер РФ В.Путин. Он вышел на сцену, исполнил знаменитый хит Blueberry Hill (он наиболее известен в исполнении Луи Армстронга или оркестра Глена Миллера) и сыграл на рояле очень популярную еще в СССР песню "С чего начинается Родина". Мировые звезды подпевали главе правительства из зала, а после исполнения весь зал стоя аплодировал. Западные СМИ пришли к выводу, что В. Путину к лицу не только брутальный, но и "романтический" образ.