Адвокаты основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди дают разные ответы на вопрос, был ли их подзащитный задержан судебными приставами. Один готов сказать, но не знает, другой знает, но не скажет.

"Я не имею информации о том, был ли задержан Сергей Пантелеевич или он до сих пор находится в частной клинике", — цитирует в среду Интерфакс адвоката Мавроди Олега Целевича.

По его словам, все станет ясно, когда начнется судебное заседание.

В свою очередь другой адвокат Александр Молохов сказал, что не может сообщить, где на данный момент находится основатель "МММ".

"Конечно же, я знаю, где он, но сейчас я не могу этого никому рассказать", — сказал Молохов.

Мировой участок Хамовнического суда Москвы в среду ждет принудительного привода Сергея Мавроди на рассмотрение административного дела против него. Несколько раз Мавроди не являлся на назначенные судебные заседания после того, как его отправили на 5 суток под административный арест.

"АН" писали, что из СИЗО объявивший голодовку фигурант попал в больницу с гипертоническим кризом, но потом ушел оттуда и с тех пор скрывается. Мавроди, угодивший на больничную койку с сердечным приступом, прихватил холтер, но потом его адвокат Олег Целевич вернул прибор в клинику.

"Не грустите, потерпите, я ненадолго исчез. После девятого числа я объявлюсь, куда я денусь", — сказал Мавроди в своем видеобращении, размещенном в Интернете.

Напомним, 9 апреля истекает срок привлечения Мавроди к ответственности по административным делам о неуплате штрафов. Его адвокаты сообщили, что соответствующие судебные производства невозможны без присутствия на заседаниях самого обвиняемого.

Суд, не дождавшись Мавроди, вынес решение о принудительном приводе его 30 марта, а потом еще и 28 числа.

Столичные судебные приставы обещали установить местонахождение привлекаемого к ответственности и доставить его для рассмотрения административных дел.

Между тем вечером 27 марта адвокат Мавроди Александр Молохов сообщил, что основатель "МММ" планирует без помощи приставов явиться на судебное заседание в среду, если ему позволит состояние здоровья.

"Сергей Пантелеевич как законопослушный гражданин при хорошем самочувствии явится на заседание", — сказал Молохов. По его словам, Мавроди по-прежнему находится на лечении в частной клинике, и его состояние не улучшается.

Ситуацию с Мавроди адвокат описал так: "Ищут пожарные, ищет милиция, но как вы знаете, существует еще сказка о Колобке".