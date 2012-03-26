В Москве сегодня утром возле дома №5 на аллее Жемчуговой произошло покушении на главу совета директоров ООО "Уником", проектной компании "Роснано" Михаила Лернера.

Об этом сообщает РБК, со ссылкой на собственный источник.

По данным представителя УВД по Восточному административному округу столицы, в момент, когда 50-летний мужчина садился в служебный автомобиль, к нему подошел неизвестный и выстрелил в ногу.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия до прибытия полиции. Пострадавший был госпитализирован. Оперативники делают все необходимое для задержания злоумышленника.

Компания "Уником" занимается производством комплексных модификаторов асфальтобетона, необходимых при ремонте и строительстве автодорог.