Суд в Москве окончательно узаконил арест Криса Кельми

В Москве в четверг суд признал законным административный арест на 5 суток популярного исполнителя Криса Кельми, который отказался проходить медицинское освидетельствование после того, как его задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как передает корреспондент " Интерфакса", таким образом Хамовнический суд отклонил жалобу советского и российского рок- и поп-музыканта Криса Кельми, передает Интерфакс.

"АН" писали, что 16 марта Крис Кельми попался за рулем авто на Зубовском бульваре у дома №13 в Москве в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишали водительских прав.