Адвокат Надежда Шутенко найдена мертвой в квартире в Москве

Московский адвокат Надежда Шутенко найдена мертвой в квартире на западе столицы. Вице-президент Московской коллегии адвокатов "Филиппов и партнеры", где работала Шутенко, Наталья Назарова рассказала, что узнала о смерти коллеги сегодня, сообщает РИА Новости.

Назарова затруднилась рассказать, какие именно дела Шутенко вела в последнее время: в коллегии "Филиппов и партнеры" в настоящее время работает около 80 человек.Подробности гибели Надежды Шутенко она не раскрыла.

По словам источника РИА Новостей в правоохранительных органов, юрист могла покончить жизнь самоубийством.

На официальном сайте Надежды Шутенко говорится о том, что у адвоката восьмилетний стаж юридической практики по административным, гражданским и арбитражным делам.

В частности, она представляла ответчика в деле о взыскании крупной суммы денег с одного из дистрибьюторов кино на DVD-дисках, истцом там являлась компания "Централ Партнершип Сейлз Хаус".