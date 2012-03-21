Роскосмос отрицает, что главу агентства травмировали на корпоративной вечеринке

В Роскосмосе официально опровергли информацию о том, что глава ведомства Владимир Поповкин получил травму головы в драке, о чем ранее написал в открытом письме на имя Поповкина первый замгенерального директора ОАО "Российские космические системы" Иван Голуб.

Голуб в том письме напомнил о неудачах, постигших российскую космическую отрасль в последнее время, а напоследок заявил, что удивлен поведением главы агентства.

"Меня лично шокировало сообщение о пьяной драке, которая состоялась с вашим личным участием 6 марта", - написал Голуб.

В ответ в пресс-службе Роскосмоса агентству Интерфакс сообщили, что никакой драки не было, и подчеркнули, что автору письма это хорошо известно.

Накануне глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин лично опроверг слухи о "неуставных" отношениях в стенах ведомства: он заверил, что попал госпиталь имени Бурденко вовсе не из-за драки, как сообщали СМИ. По словам чиновника, "тот бред, что публиковался в интернете", был выгоден кому-то из руководителей предприятий Роскосмоса, недовольных проводимой Поповкиным политикой. А политика эта, судя по всему, обещает отрасли серьезные реформы.

"Тот бред, что публиковался в интернете, не соответствует действительности даже на полпроцента. Тот информационный фон, который создавался в первые дни моей болезни, позволил мне понять, что некоторым руководителям предприятий Роскосмоса есть что терять в результате проводимых в отрасли реформ", - заявил Поповкин в интервью газете "Известия".

"АН" писали, что глава Роскосмоса Владимир Поповкин прошел курс лечения в госпитале им. Бурденко и с понедельника 19 марта приступил к работе.

Ранее сообщалось, что 7 марта Владимир Поповкин поступил в больницу "в связи с ухудшением состояния здоровья". В некоторых СМИ появилась информация, что у него были рваные раны головы и что виной тому якобы стала драка в здании Роскосмоса из-за топ-модели. В Это же день в клинику попал и подчиненный Поповкина. У заместителя гендиректора ФГУП "Звездный" Александра Парамонова было диагностировано сотрясение мозга и переломом носа. Он рассказал медикам, что получил травмы во время драки на корпоративе в Роскосмосе.

Владимир Поповкин возглавляет Федеральное космическое агентство с 29 апреля 2011 года.

ОАО "Российские космические системы" (РКС) — группа компаний, разработчик ГЛОНАСС и других спутниковых систем, к которой в прошлом году возникло много вопросов у Счетной палаты во время проверки.

