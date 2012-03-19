В Москве среди бела дня ограблен писатель Виктор Ерофеев
19 марта 2012, 18:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в понедельник неизвестные злоумышленники, угрожая ножом, ограбили известного писателя Виктора Ерофеева. Нападение на Ерофеева совершено около 16:35 на улице Можайский вал.
По данным полиции, мужчина находился в припаркованном автомобиле "БМВ", когда к нему подошли двое незнакомцев. Угрожая ножом, грабители похитили из бардачка бумажник, в котором находилось 30 тысяч рублей и банковские карточки.
Представители ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после нападения на мужчину злоумышленники скрылись в направлении станции метро "Студенческая", передает Интерфакс.
Жертвой грабителей стал писатель Виктор Ерофеев.