В Москве среди бела дня ограблен писатель Виктор Ерофеев

В Москве в понедельник неизвестные злоумышленники, угрожая ножом, ограбили известного писателя Виктора Ерофеева. Нападение на Ерофеева совершено около 16:35 на улице Можайский вал.

По данным полиции, мужчина находился в припаркованном автомобиле "БМВ", когда к нему подошли двое незнакомцев. Угрожая ножом, грабители похитили из бардачка бумажник, в котором находилось 30 тысяч рублей и банковские карточки.

Представители ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после нападения на мужчину злоумышленники скрылись в направлении станции метро "Студенческая", передает Интерфакс.

Жертвой грабителей стал писатель Виктор Ерофеев.