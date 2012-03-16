Дело об убийстве возбуждено по факту гибели в Ногинске отца и сына

В Подмосковье дело об убийстве возбуждено по факту падения с крыши высотного дома отца с семилетним сыном в Ногинске. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

Согласно версии следствия, молодой мужчина Валентин Сивоконь, расставшись несколько месяцев назад с гражданской женой и проживая отдельно, периодически общался со своим 7-летним ребенком Иваном.

15 марта 2012 отец мальчика, которого он взял на прогулку, позвонил своей бывшей жене и сообщил, что сына он ей не отдаст. В 18 часов тела отца и мальчика были обнаружены возле дома, где проживала женщина.

Мужчина переживал развод со своей супругой и мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью, высказывал не единожды. Сестры Сивоконя рассказали, что мать Вани Александра Хаблак довела мужчину до самоубийства постоянными упреками и обвинениями, сообщает LifeNews.

Родственники утверждают, что Сивоконь никогда даже не намекал на суицид. Опрос соседей и осмотр места происшествия показал, что, скорее всего, отец запугал или обманул ребенка: никаких следов, указывающих на применение насилия к нему пока не обнаружено.

Следователи возбудили дело по факту убийства двух лиц, передает РИА Новости. Максимальная санкция статьи предполагает вплоть до пожизненного заключения.