Вексельбергу очень не понравилось, что UC Rusal обвинил его в дисфункции

Если UC Rusal не опровергнет вранье, содержащейся в официальном пресс-релизе компании распространенном после известия об отставке Виктора Вексельберга, глава ГК "Ренова" подаст на неё иск в суд.

"Сообщение в связи с отставкой Виктора Вексельберга с поста председателя совета директоров содержит недостоверную информацию, касающуюся как регулярности его участия в заседаниях совета, так и якобы неоднократного обсуждения вопроса о смене председателя в рамках дискуссий на заседаниях", – заявил представитель бизнесмена Андрей Шторх, передает Газета.ру.

"В связи с этим Виктор Вексельберг рассматривает возможность подачи иска в суд", – добавил он.

"АН" писали, что в понедельник вечером Вексельберг заявил о своей отставке с поста председателя совета директоров UC Rusal и выходе из состава совета в связи с тем, что ему надоели проблемы компании, создаваемые действиями менеджмента компании, возглавляемой ее крупнейшим бенефициаром - Олегом Дерипаской.

В "РусАле" заявили, что вопрос о смене председателя совета директоров "уже несколько раз поднимался".

"Вексельберг уже больше года фактически перестал выполнять свои функции", – говорилось в пресс-релизе, ночь на вторник, после опубликования информации ГК "Ренова".

"Как действующий председатель совета директоров г-н Вексельберг не принял участия ни в одном из очных заседаний совета директоров компании начиная с февраля 2011 года, не присутствовал на ежегодном собрании акционеров "Русала", состоявшемся 25 июня 2011 года в Гонконге, а также не участвовал ни в одной из встреч с инвесторами", – сообщили в "РусАле".