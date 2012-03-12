Экс-кандидат в президенты России и действующий депутат ГД РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, публично оскорбивший во время теледебатов российскую Примадонну, решил загладить своё хамство извинениями.

Он принес извинения Алле Пугачевой за то, что черезчур эмоционально отстаивал свою позицию во время теледебатов.

"Я такой, какой я есть. Я не беру слова обратно, но с некоторыми высказываниями в ее адрес я, пожалуй, переборщил. Она все-таки женщина как никак, так что извините, Алла Борисовна", - высказался Жириновский, передает "ЭГ".

Приняла ли извинения Алла пресс-секретарь певицы сообщать отказался.

Поговоривают, что Владимир Вольфович вспомнил о своём непристойном поведении, убедившись в том, что Михаил Прохоров, доверенным лицом которого выступала Алла Борисовна, неоспоримо "обскакал" его в президентской гонке.

"АН" писали, что в конце февраля на съемках программы Владимира Соловьева "Поединок" лидер ЛДПР Владимир Жириновский наорал на певицу Аллу Пугачеву и пообещал в случае своей победы на выборах вытирать об нее ноги.