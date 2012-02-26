Солисток Pussy Riot за концерт в храме Христа Спасителя ищет полиция

Московская полиция приняла меры к розыску к розыску участниц группы Pussy Riot, ворвавшихся в Храм Христа Спасителя и исполнивших там скандальную антирелигиозную песню, на которых сегодня возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство".

Предыдущее скандальное шоу Pussy Riot устроили на Лобном месте — в центре Москвы. За тот "концерт" каждую из участниц оштрафовали на 500 рублей, напоминают Вести.

"АН" писали, что за концерт в главном православном храме страны "пятёрке" "светит" до "семерика".

Напомним, в минувший вторник пять девушек скандальной панк-группы Pussy Riot, одетые в яркие костюмы, с лицами, скрытыми под масками, подошли к алтарю в Храме Христа Спасителя и устроили танцы прямо перед иконостасом. При попытке их схватить они убежали.

Фирменный стиль девушек — внезапные выступления в неожиданных местах, разноцветные наряды и яркие шапки с прорезями для глаз, под которыми они прячут свои лица.