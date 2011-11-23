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23 ноября 2011, 17:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Популярную актрису Веру Глаголеву обворовали в центре Москвы на Малой Ордынке. Глаголева написала заявление в полицию, сообщив, что грабители похитили сумочку из машины с 30 тыс.рублей, $200, 800 евро и «Айфоном 3», стоимостью 20 тысяч рублей и главное - документы. Актриса обратилась с воришкам через прессу с просьбой вернуть документы.

Глаголева буквально на 15 минут приехала на Малую Ордынку по делам, пишет «ЭГ». В машине остался водитель. Пока актриса решала свои вопросы, к шоферу с просьбой как ему добраться до определенной улицы обратился молодой человек. Пока водитель объяснял дорогу, воришка исхитрился, открыл заднюю дверь и вытащил сумку с сидения автомобиля.