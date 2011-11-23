Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила неэффективное расходование более 200 млн рублей при реализации Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России".
Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки "Ространсмодернизации" были выявлены грубейшие нарушения законодательства о госзакупках, передаёт радио "Маяк".
В частности, в декабре прошлого года при проведении конкурса была выбрана не та компания, которая предлагала более низкую стоимость своих работ и меньшие сроки работы.
Материалы проверки направлены руководителю Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.