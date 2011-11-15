Нейрохирург Андрей Слюсарчук оказался выпускником ПТУ, а не двух медвузов

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15 ноября 2011, 10:07 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта profi-forex.org

В Киеве задержан по подозрению в подделке документов нейрохирург и гипнотизёр Андрей Слюсарчук, прославившийся своей уникальной памятью и способностью в уме быстро умножать многозначные числа.

Известный на Украине учёный-нейрохирург оказался выпускником ПТУ. А его два диплома украинского и российского медицинских вузов оказались фальшивыми.

Много лет Андрей Слюсарчук вёл серьёзную медицинскую практику, занимался гипнозом и выступал на представительных научных форумах как учёный-практик.

В МВД пояснили, что Слюсарчука задержали, так как он не являлся на допросы по делу о фальшивых документах, сообщает радио "Маяк".

Сомнения в профессионализме хирурга возникли у львовского издания "Экспресс", которое провело собственное расследование и выяснило, что от действий псевдоврача пострадали десятки обманутых пациентов и трое скончались.

В сентябре этого года Слюсарчук получил президентскую премию за научные достижения.