На Театр Романа Виктюка подали в суд за нарушение авторских прав

В Преображенском суде Москвы будет рассмотрен иск Российского авторского общества на 160 тыс. руб. к Театру Романа Виктюка за использование произведений Альфреда Шнитке, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.

Поводом для судебного спора послужили гастроли театра Виктюка в Ульяновске и Санкт-Петербурге в 2009 году, в ходе которых демонстрировались спектакли "Сны Ивана Бездомного", "Ромео и Джульетта" и "Служанки", сообщила в субботу агентству РАПСИ/infosud.ru пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Лолита Дарчиева.

"Истец показал, что ответчик не использовал взятые по лицензионному соглашению обязательства по выплате авторского вознаграждения за публичное использование произведений композиторов", - сказала пресс-секретарь.

В связи с этим РАО требует взыскать с ответчика 158 тысяч 129 рублей. Процесс назначен на 21 ноября.