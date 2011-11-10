Мировой суд Центрального района Санкт-Петербурга принял накануне решение лишить полузащитника "Зенита" Алексея Ионова удостоверения водителя на 1,5 года. Заседание суда прошло в отсутствие футболиста.

Поводом к привлечению спортсмена к административной ответственности стал инцидент, произошедший 2 ноября ночью.

Сотрудники петербургской ГИБДД остановили Infinity Ионова, за рулем которого находилась девушка в состоянии опьянения. Ее пригласили в полицейский автомобиль для составления документов. В это время за руль машины сел сам футболист и попытался уехать. После недолгого преследования автомобиль был остановлен.

В ходе задержания спортсмен выражал свое недовольство в оскорбительной форме, за что был оштрафован на 2 тыс. руб.