Генпрокуратура обнаружила в РАН любителей академической гребли под себя

Отказ правительства РФ увеличить финансирование Российского фонда фундаментальных исследований при РАН в 2012г. может быть связан с обнаруженным Генпрокуратурой казнокрадством в этой организации.

Как оказалось, совет РФФИ выделял гранты научным организациям, руководителями которых являются сами члены совета. При этом совет лоббировал интересы РАН, куда уходило больше 60% выделенных грантов: 18 из 26 членов совета фонда являются членами РАН, что, по мнению прокуроров, как раз и являлось гарантией получения академией наук большинства грантов.

Выделенные средства расходовались не только на исследования, но и на ремонт помещений РАН и закупку автомобилей.

В 2011г. РФФИ выдал грантов на 6 млрд руб., в рассматриваемом Госдумой бюджете на 2012г. сумма осталась прежней.

Напомним, в итоге 13 октября 2011г. российские ученые вышли на акции протеста в центре Москвы, на Пушкинской площади. Собравшиеся требовали от властей увеличения фонда финансирования, соблюдения законов и их корректировки, в частности федерального закона №94 о госзакупках, который, по словам ученых, сегодня практически блокирует возможность расходования средств на научные эксперименты и выводит на первый план "не качество работы, а ее стоимость".