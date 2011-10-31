Телеведущая Тина Канделаки намерена через суд получить с турагентстства 1,7 млн

В Кунцевский суд Москвы Тина Каделаки подала иск с требованием к туроператору выплатить ей компенсацию за испорченный отдых в размере 1 млн 700 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 2 ноября.

Ответчиком по иску выступает туркомпания "Четыре сезона". Канделаки заявляет, что условия проживания в отеле города Никонос не соответствовали тем, что были заявлены при покупке путевки. В связи с этим телеведущая просит суд обязать туркомпанию вернуть ей часть выплаченных за путевку денег - свыше 850 тысяч рублей.

В такую же сумму истица оценила и моральный вред. Канделаки утверждает, что из-за обмана во время отдыха она пребывала в состоянии депрессии и нервного стресса, сообщает РИА Новости.