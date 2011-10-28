Центр "Озон" проведет служебное расследование и даст правовую оценку поведению своей сотрудницы Лейлы Соколовой. Об этом в пятницу заявила руководитель центра Евгений Цымбал.

Напомним, в интернете ранее появились эротические фотографии в стиле садо-мазо. На них была изображена девушка, похожая на специалиста Центра психолого-медико-социального сопровождения "Озон" Лейлу Соколову.

Именно ее заключение стало одним из оснований для вынесения приговора Владимиру Макарову - суд признал его виновным в изнасиловании маленькой дочери и приговорил к 13 годам тюрьмы.

По словам супруги Макарова, его защита намерена сообщить о возможных сексуальных пристрастиях самого психолога в ходе повторного судебного заседания по делу. Оно начнется в Мосгорсуде 14 ноября.