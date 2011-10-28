МВД: Батурину заставят давать показания с использованием возможностей Интерпола

Бывший градоначальник Москвы Юрий Лужков и его супруга в пятницу получили строгое предупреждение Следственного департамента МВД России о неприятных последствиях их неявки по вызову на допрос.

Им напомнили о мерах, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

На этой неделе всего за три дня Лужков получил вызов в СД МВД на допрос по делу Банка Москвы, гневное поручение президента Медведева разобраться с "посольскими" землями Батуриной, разгромный сюжет в программе "Вести недели" на канале "Россия" и новую версию своего увольнения — за коррупцию и неэффективное управление Москвой, подчёркивают vedomosti.ru.

В пятницу Лужков должен был явиться для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Банка Москвы", напоминает пресс-служба. Допрос согласованно перенесен на более поздний срок из-за того, что Лужков находится на научной конференции за пределами РФ. Однако, "в случае дальнейшей неявки к фигуранту уголовного дела, уклоняющемуся от участия в следственных действиях, могут быть приняты меры, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

СД МВД продолжает, что Елену Батурину вызывали для дачи показаний в качестве свидетеля неоднократно (25 февраля 2011 г., 4 марта 2011 г., 8 апреля 2011 г.), но в ответ на повестки следователь каждый раз получает ответы из ЗАО «Интеко» о нахождении Батуриной за пределами России. "В настоящее время компания "Интеко" сменила владельца, сама Батурина по-прежнему находится за рубежом. В случае дальнейшей неявки Батуриной будут приняты исчерпывающие меры для проведения необходимых следственных действий с ее участием, в том числе с использованием возможностей Интерпола.

А в случае необходимости правоохранительные органы России вынуждены будут обращаться с соответствующим запросом об оказании правовой помощи в компетентные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Австрии", — сообщила пресс-служба СК МВД.