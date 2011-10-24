Росмолодёжь требует убрать из сети видео Собчак с вопросами к Якеменко (ВИДЕО)

Росмолодёжь потребовала от интернет-ресурсов убрать размещённые на них видео Ксении Собчак. Речь идет о ролике, в котором руководитель ведомства Василий Якеменко снят в "Марио" - одном из фешенебельных ресторанов Москвы.

Телеведущая просит Якеменко дать ей интервью, а Якеменко отказывается, - пока, по его словам, Собчак не изменит своего отношения по поводу его деятельности.

В Росмолодёжи считают, что этот интернет-ролик нарушает статью Гражданского кодекса РФ об охране изображений гражданина.

Одну из таких просьб ведомство прислало и радиостанции "Эхо Москвы".

В юридическом отделе пояснили, что Василий Якеменко является должностным лицом, соответственно, никаких его прав и интересов размещение этого ролика не нарушает, сообщает радио "Эхо Москвы".