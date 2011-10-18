"Шереметьево" надеется отсудить у "Авиановы" 100 млн рублей

"Шереметьево" подал в суд четыре иска против "Авиановы". Столичный аэропорт требует взыскать с авиаперевозчика более 100 млн руб. На 1 ноября уже назначены предварительные слушания по одному из исков на 54 млн руб.

"Авианова" прекратила полеты в ночь с 9 на 10 октября из-за нехватки средств. К такому положению компанию привел конфликт акционеров.

Арбитражный суд Москвы уже оштрафовал "Авианову" на 150 тысяч рублей за задержку 15 рейсов в начале октября.