Ростовский коммунист собирается пополнить партказну за счет ЦИК

Центризбирком по ошибке в 1000 раз завысил реальные доходы кандидата в депутаты в Госдуму от КПРФ. Александр Криворотов готовит обращение в суд за клевету, дабы пополнить партийный бюджет за счет клеветника.

По данным, в опубликованной Центризбиркомом декларации о доходах кандидатов от КПРФ, Александр Криворотов (пятый номер в списке кандидатов по Ростовской области) является самым богатым членом списка Компартии: он работает заместителем председателя колхоза "Родина" в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, владеет земельным участком площадью 24 сотки и квартирой в 124 кв.м, ездит на Skoda Superb и якобы зарабатывает в год 910 млн 99 тысяч рублей.

В пресс-службе партии опровергли информацию о запредельных доходах своего кандидата. Там сообщили, что доходы были увеличены в 1 тыс. раз.

"Это или ошибка сотрудника ЦИК, вводящего цифры в электронный список по доходам, или умышленная "деза" с целью опорочить и партию и нашего кандидата", — прокомментировал депутат Госдумы, первый секретарь Ростовского ОК КПРФ Николай Коломейцев, сообщает Gazeta.ru.