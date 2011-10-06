"Правое дело" вызвали в суд по обвинению в плагиате

Басманный суд города Москвы рассмотрит в четверг иск московской писательницы к партии "Правое дело" по обвинении в плагиате. Людмила Ропина утверждает, что дизайн сайта "ПД" скопированы с ее новостного портала.

По словам истицы, она в мае направляла Михаилу Прохорову свой проект для продвижения "Правого дела".

Никакого ответа Ропина не получила, но через три месяца увидела, что сайт партии по цветам стал напоминать ее ресурс.

Эксперты полагают, что доказать такое заимствование будет непросто, сообщает "Эхо Москвы".

Как сообщает Ропина на своем официальном сайте, она является ведущей, актрисой, моделью и продюсером, занимается рекламой и политическим пиаром.