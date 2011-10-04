Законодатели Петербурга решают судьбу городского яхт-клуба

В Законодательном собрании Петербурга решается судьба яхт-клуба. Уже месяц спортсмены живут в состоянии неопределенности — в начале сентября арбитражный суд признал недействительным договор, который действовал много лет между городом и организацией.

Через несколько дней должен состояться аукцион на заключение нового договора пользования «Рабочей гаванью» и береговой чертой реки малая Нева. Вслед за ним с молотка уйдут и все остальные гавани яхт-клуба, считают спортсмены. Поэтому они в очередной раз обратились к власти с просьбой приостановить торги.

Вечером Игорь Дементьев, председатель совета капитанов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба, так прокомментировал телеканалу «100 ТВ» эту ситуацию : «Только в этом году мы в собственность оформили теплый и холодный эллинг, другие объекты, которые существуют на сегодняшний день находятся в споре с городом»