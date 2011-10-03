Начинается суд над роддомом Копейска, где 12 лет назад перепутали детей (видео)

В Челябинской области Копейский городской суд в понедельник назначил дату рассмотрения по существу иска к роддому, где 12 лет назад в результате безответственности медперсонала перепутали новорожденных девочек.

Халатные врачи подменили двух новорожденных, появившихся на свет с разницей в 15 минут. Семья россиянки Юлии Андрущак все эти годы воспитывала не родную с биологической точки зрения дочку, рожденную от гражданина Таджикистана и гражданки России. В то же время, таджик Наймат Искандаров растил и считал родной русскую девочку.

"Рассмотрение иска Беляевой по существу начнется 28 октября в 10:00 местного времени", - сообщила в 3 октября консультант горсуда Елена Еремина.

По ее сведениям, о врачебной ошибке семьи узнали случайно. Юлия Беляева при разводе с мужем подала на алименты, супруг потребовал сделать анализ ДНК, чтобы удостовериться в отцовстве. Анализ показал, что они не являются родителями 12-летней Ирины.

Настоящую биологическую дочь семье удалось найти с помощью сотрудников полиции и роддома. Светлоглазая Аня все это время воспитывалась в семье Искандеровых. Анализы ДНК подтвердили опасения родителей - Ирина оказалась биологической дочерью Искандеровых.

Эту жуткую историю вся страна узнала благодаря телевидению – две семьи стали героями шоу Андрея Малахова "Пусть говорят".Там, в эфире Первого канала, "не стесняться с суммой" и требовать миллионы Беляевой и Искандерову посоветовал известный российский адвокат Михаил Барщевский и пообещал при необходимости посоветовать адвоката.