Банкир Лебедев: Я участвовал в юном возрасте во многих подобных историях

Банкир Александр Лебедев, ставший вместе с застройщиком Сергеем Полонским ньюсмейкером дня из-за драки в студии НТВ, в собственном блоге объяснил, что вообще-то вырос в советской Москве и, к сожалению, участвовал в юном возрасте во многих подобных историях.

«Когда тебя в подворотне встречают хулиганы, то дай бог, чтобы они тебя предупредили, что, дескать, сейчас дадим тебе в морду. А я еще его сам переспросил, потому что я человек вообще-то сдержанный, меня довольно сложно спровоцировать на подобные вещи. Тем более что я понимаю: мы не в подворотне, а в телестудии. Но в критической ситуации не выбираешь: пропускать первый удар, зная, что ты его сейчас получишь, я не вижу резона. Поэтому я его не более чем немного освежил — нейтрализовав. Не было ни драки, ни избиения. Он, видимо, как-то оттолкнулся ногами и уехал со своим стулом. А теперь показывает рваные штаны — это даже сложно комментировать. Он ведь получил по лицу, а вывешивает штаны с дыркой на заднем месте. Странно», - рассказывает бизнесмен своим читателям.

Он уверяет, что его соперник на протяжении всей полуторачасовой записи «был абсолютно не в себе», чего, к его сожалению, не могли видеть зрители через экран.

«Он вскакивал, кричал, бросался на Стерлигова, который, кстати, встал и ушел с записи. Он перебивал Олю Романову, Иру Ясину. Набрасывался на пожилых женщин, которые сидели в студии, утверждая, что на самом деле они врут, что, мол, не может мать-инвалид с пятью детьми получать 15 тысяч рублей, на самом деле она получает 60 тысяч, просто люди не хотят работать. И вообще нынешний процент безработицы — это ерунда, безработных в стране должно быть значительно больше. И тому подобное. При этом налицо была реальная агрессия, он производил впечатление человека, от которого можно ожидать чего угодно», - рассказывает Лебедев.

«Мне же, - объясняет начало конфликта банкир, - он в самом начале записи припомнил давнюю историю, когда я, будучи еще депутатом Госдумы, обратил внимание общественности на трещину в фундаменте здания башни «Федерация», которую строила компания Полонского и которая образовалась от низких температур, а потом была заделана бетоном. И начал в связи с этим в мой адрес высказывать угрозы. Он предложил «дать в морду», я спросил, не мне ли, он агрессивно подтвердил и сделал в мою сторону некое движение».